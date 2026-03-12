Mutig, stark, beherzt

Die reformierte Kirchgemeinde lädt zum DAG, dem Anderen Gottesdienst am 15. März um 18 Uhr in der Reformierten Kirche Rheinfelden ein. «Mut ist wie ein Regenschirm: Wenn man ihn am dringendsten braucht, dann fehlt er einem – hat mal jemand gesagt. Kriege, gesellschaftliche ...

Die reformierte Kirchgemeinde lädt zum DAG, dem Anderen Gottesdienst am 15. März um 18 Uhr in der Reformierten Kirche Rheinfelden ein. «Mut ist wie ein Regenschirm: Wenn man ihn am dringendsten braucht, dann fehlt er einem – hat mal jemand gesagt. Kriege, gesellschaftliche Veränderungen, aber auch ganz persönliche Schicksalsschläge – vieles kann uns den Mut rauben, uns für unsere Vorstellung von der Welt, für unsere Wünsche und für Veränderungen einzusetzen», heisst es in einer Medienmitteilung.

Was ist eigentlich Mut? Wie finden wir ihn? Was ist das Mutigste, was wir je getan haben? Warum ist es leichter in der Gemeinschaft, mit anderen zusammen, Mut zu fassen? Vom Mut in unsicheren Zeiten handelt dieser Gottesdienst. Musikalisch gestalten wird ihn Ayelet Karni mit der Oboe. (mgt/nfz)