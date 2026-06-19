Mut und Zuversicht

Die katholischen Pfarreien Frick und Gipf-Oberfrick feierten am 4. Juni das Fronleichnamsfest unter dem Leitwort «Mut» mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche und der anschliessenden Prozession mit dem Allerheiligsten durch die Strassen von Frick. Die Prozession machte an drei ...

Die katholischen Pfarreien Frick und Gipf-Oberfrick feierten am 4. Juni das Fronleichnamsfest unter dem Leitwort «Mut» mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche und der anschliessenden Prozession mit dem Allerheiligsten durch die Strassen von Frick. Die Prozession machte an drei Stationen Halt, die jeweils einen besonderen Aspekt des Mutes aufgriffen – bei der Primarschule, beim Gemeindehaus, begrüsst von Gemeinderat Franz Ruder, beim Alterszentrum Bruggbach, begrüsst von Monika Jakoberger. Eine besondere Freude war die erstmalige Begleitung durch die Tambourengruppe der Musikschule Frick.

Ein Dank gilt allen, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben: den Erstkommunionkindern und Begleitpersonen, den Blumenkindern, der Trachtengesellschaft, den Schülerinnen und Schülern der 7. Klasse, den Ministrantinnen und Ministranten, der Liturgiegruppe Frick, dem Kirchenchor Gipf-Oberfrick unter der Leitung von Marie Minerova, der Musikgesellschaft Frick, der Tambourengruppe der Musikschule Frick unter der Leitung von Markus Würsch, dem Pfarreirat, den vielen Helferinnen und Helfern im Hintergrund sowie dem Alterszentrum Bruggbach für die herzliche Gastfreundschaft. (mgt)