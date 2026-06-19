Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Mut und Zuversicht

  19.06.2026 Frick
Unterwegs auf der Schulstrasse in Frick. Foto: zVg
Unterwegs auf der Schulstrasse in Frick. Foto: zVg

Die katholischen Pfarreien Frick und Gipf-Oberfrick feierten am 4. Juni das Fronleichnamsfest unter dem Leitwort «Mut» mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche und der anschliessenden Prozession mit dem Allerheiligsten durch die Strassen von Frick. Die Prozession machte an drei ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote