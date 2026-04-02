Musizieren will gelernt – und zertifiziert – sein

In der Woche vom 23. bis zum 27. März sind im ganzen Kanton an den Musikschulen mCheck-Stufenprüfungen durchgeführt worden. Krönender Abschluss dieser Woche ist ...

Die Musikschule Möhlin hat sich erfolgreich an den kantonsweiten mCheck-Stufenprüfungen beteiligt

In der Woche vom 23. bis zum 27. März sind im ganzen Kanton an den Musikschulen mCheck-Stufenprüfungen durchgeführt worden. Krönender Abschluss dieser Woche ist jeweils die feierliche Diplomübergabe. Die Musikschule Möhlin war mit dabei.

Am Freitag, 27. März, gegen 19 Uhr füllte sich nach und nach die Aula im Schulhaus Fuchsi. Warum? 32 Schülerinnen und Schüler der Musikschule Möhlin wollten sich ihr wohlverdientes mCheck-Zertifikat abholen. Das waren acht mehr als im Jahr zuvor. Dabei handelt es sich um das Stufendiplom (es gibt insgesamt sechs Stufen), welches sie sich durch die Ablegung einer Prüfung erarbeitet hatten. Sie mussten ein Pf lichtstück und ein Selbstwahlstück vortragen und sich diversen Theorieaufgaben stellen.

Die mCheck-Stufenprüfungen werden im Kanton seit vielen Jahren durchgeführt und durch den VAM (Verband Aargauer Musikschulen) betreut und evaluiert, das heisst, er stellt und überarbeitet jeweils das Prüfungsreglement und die Pflichtstücke. Die Musikschule Möhlin hat in diesem Jahr zum vierten Mal teilgenommen, mit 32 erfolgreich abgelegten Prüfungen quer durch alle Stufen. Ab Stufe 4 können Schüler beim Kanton Begabtenförderung beantragen, diese beinhaltet eine kostenlose Verlängerung der Unterrichtseinheit. Neben dem Nachweis der mCheck-Stufe müssen die Schüler hierzu die verstärkte Auseinandersetzung mit Musik nachweisen.

Der Antrag wird von den Lehrpersonen in Zusammenarbeit mit der Familie und der Musikschulleitung ausgefüllt.

Die Musikschule gratuliert den Musikschülern zu ihren Diplomen und bedankt sich bei den Lehrpersonen für ihren engagierten Einsatz. Die Stufenprüfungen sind ein wichtiges Förderinstrument in der musikalischen Laufbahn. Sie dienen als pädagogisches Referenzsystem, das den individuellen Lernweg begleitet und strukturiert.

Die Lehrkräfte der Musikschule Möhlin freuen sich darüber, dass immer mehr ihrer Instrumentalschüler bereit sind, sich den Prüfungen zu stellen. Die Schule freut sich bereits auf den nächsten Durchlauf im Jahr 2027. (dba/)