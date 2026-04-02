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Musizieren will gelernt – und zertifiziert – sein

  02.04.2026 Möhlin
Über ihre Zertifikate und Diplome durften sich 32 Zöglinge der Musikschule Möhlin am Freitag freuen. Foto: zVg
Über ihre Zertifikate und Diplome durften sich 32 Zöglinge der Musikschule Möhlin am Freitag freuen. Foto: zVg

Die Musikschule Möhlin hat sich erfolgreich an den kantonsweiten mCheck-Stufenprüfungen beteiligt

In der Woche vom 23. bis zum 27. März sind im ganzen Kanton an den Musikschulen mCheck-Stufenprüfungen durchgeführt worden. Krönender Abschluss dieser Woche ist ...

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