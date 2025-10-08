Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Musizieren ist unsere Form von Freundschaft»

  08.10.2025 Persönlich
Zwischen Möhlin und Basel: Jan Soder als Wochenaufenthalter in seiner WG in Basel. Foto: Yasmin Malard
Zwischen Möhlin und Basel: Jan Soder als Wochenaufenthalter in seiner WG in Basel. Foto: Yasmin Malard

Am 19. September ist die zweite Single von Parasolic erschienen. So heisst die Band, in der Jan Soder Musik macht. Aufgewachsen ist der 22-Jährige im Fricktal, haupttätig als Student in Geografie und Politikwissenschaften, arbeitend als Musikjournalist und aufblühend als ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote