Musikschule lädt zum Kids Day

Der Anlass startet um 14 Uhr mit der Gruppe «Powerbrass»: ein grosses Blechbläserensemble, gebildet aus der Trompeten- und Posaunenklasse der Musikschule ...

Morgen Sonntag, 18. Januar, lädt die Musikschule Möhlin zum Kids Day in die Mehrzweckhalle Fuchsrain.

Der Anlass startet um 14 Uhr mit der Gruppe «Powerbrass»: ein grosses Blechbläserensemble, gebildet aus der Trompeten- und Posaunenklasse der Musikschule Möhlin unter der Leitung von Andreas Meier und Bence Toth. Um 14.30 und 15.15 Uhr können kleine und grosse Kinder von 6 bis 99 Jahren an Workshops teilnehmen und Schlauchtrompete, Flaschenflöte oder Oboenrohre bauen. Infostände gewähren Einblicke in Musikschule, Jugendmusik oder die Musikgesellschaft Möhlin. Um 16 Uhr erklingt ein «Bilderbuchkonzert». Annina Spaar liest aus dem Kinderbuch «Genug gebrüllt Löwe» von Günther Jakobs. Der Text wird musikalisch umrahmt von der Musikgesellschaft und der Jugendmusik Möhlin. (mgt)