Musikschule: Instrumente ausprobieren

Dieser Violin-Schüler hat bereits sein Wunschinstrument gefunden. Foto: zVg

Kommenden Sonntag, 28. April, lädt die Musikschule Möhlin von 10 bis 12.30 Uhr in die Storebode-Aula zum Tag der offenen Tür. Eröffnet wird der Anlass mit der «Instrumenten-Arche», einer spannend vertonten Geschichte von Erich Plüss. Die Zuhörenden bekommen dabei die ganze Instrumenten-Auswahl der Musikschule zu sehen und zu hören. Im Anschluss an die Aufführung können alle gezeigten Instrumente ausprobiert werden. Dort darf nach Herzenslust unter fachlicher Anleitung der Musiklehrpersonen gezupft, gestrichen, geblasen und getrommelt werden.

Ausblick: Improvisation für Jedermann

Die Musikschule Möhlin hält zudem im Hinblick auf einen Kurs kommenden Juni fest: «Wolltest du schon immer mal ohne Noten spielen können? Du hast Spass am freien Spiel und Interesse an spontaner Komposition von Musik & Grooves? Du spielst bereits ein Instrument und hast Lust, Improvisieren in der Gruppe auszuprobieren? Dann ist der Kurs ‹Improvisation für Jedermann› genau das Richtige für dich. Unter Anleitung des Jazztrompeters Bastien Rieser lernst du die ersten Schritte und bekommst eine Anleitung für zu Hause. Der Kurs findet statt am 8./9. Juni und ist offen für alle Instrumente.» (mgt)

Weitere Infos dazu im Internet: www.musikschule-möhlin.ch