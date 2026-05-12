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Musikschule Frick in Concert

  12.05.2026 Frick
Das Streichorchester in Aktion. Foto: zVg
Das Streichorchester in Aktion. Foto: zVg

Rund hundert Schülerinnen und Schüler traten am Jahreskonzert «Musikschule Frick in Concert» Anfang Mai in Frick auf.

Den Auftakt gestaltete das Streichorchester mit «Final Countdown» von «Europe». Dirigiert wurde das Orchester von ...

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