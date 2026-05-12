Den Auftakt gestaltete das Streichorchester mit «Final Countdown» von «Europe». Dirigiert wurde das Orchester von ...

Rund hundert Schülerinnen und Schüler traten am Jahreskonzert «Musikschule Frick in Concert» Anfang Mai in Frick auf.

Den Auftakt gestaltete das Streichorchester mit «Final Countdown» von «Europe». Dirigiert wurde das Orchester von Musikschulleiter Florian Mall. Es folgten grössere und kleinere Formationen, u. a. die Irish Fiddlers unter der Leitung von Ursula Schnepp, begleitet von einer irischen Bodhran-Trommel.

Einen besonderen Auftritt hatte Florian König, Kontrabass- und Gesangsschüler. In einer humorvollen Performance zu «Chariots of Fire» von Vangelis zeigte er sein schauspielerisches Talent. Begleitet wurde er vom Jugendorchester unter der Leitung von Regula Keller, welches mit der schwungvollen Farandole von Georges Bizet gemeinsam mit vier jungen Tänzerinnen zur Pause überleitete. Weiter ging es mit den Holz- und Blechbläsern der Jugendmusik Oberes Fricktal unter der Leitung von Roman Wernli. Den Abschluss gestaltete das Querf löten-Ensemble unter der Leitung von Jacqueline Kym und Anna Wyszomirska begleitet von den Gitarristen der Musikschule. Die jugendlichen Flötistinnen begeisterten das Publikum mit ihrem Spiel ebenso wie mit der dazu passenden Schritt-Choreografie und beendeten das Konzert mit einem perfekt synchronisierten kleinen Feuerwerk. (mgt)