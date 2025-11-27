Musikschule überzeugt am Musikwettbewerb

Am Aargauer Musikwettbewerb, der an zwei Novemberwochenenden im ganzen Kanton stattfand, nahm die Musikschule Unteres Fricktal mit sechs jungen Musikerinnen und Musikern teil und durfte sich über hervorragende Ergebnisse freuen. In der Kategorie III holten Sophie Medlock auf der Blockflöte den 1. Preis, Edward Medlock ebenfalls auf der Blockflöte den 2. Preis, und Corina Schneider glänzte mit der Klarinette und erspielte sich einen weiteren 1. Preis. In der Kategorie II überzeugten Noeline Sacher auf der Querflöte und Tiana Sacher auf der Violine durch ihre musikalische Ausdruckskraft und wurden beide mit dem 2. Preis ausgezeichnet. Auch in der Kategorie I war die Musikschule erfolgreich vertreten: Christian-Koray Hänggi (Klavier klassisch) erspielte sich den 1. Preis.

Das feierliche Schlusskonzert mit Ehrung der Preisträgerinnen und -träger fand am 23. November 2025 im Kultur & Kongresshaus Aarau statt und bot einen würdigen Rahmen für die musikalischen Leistungen aller Beteiligten. Die Musikschule Unteres Fricktal gratuliert ihren Teilnehmenden herzlich und dankt den Lehrpersonen für die engagierte Vorbereitung. (mgt)