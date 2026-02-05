Musikkommission unter neuer Leitung

32 Sänger durfte Präsident Peter Boss zur 198. Generalversammlung des Männerchors Frick begrüssen. Erfreulicherweise zeigte die Auswertung aller Anlässe im vergangenen Jahr eine Präsenz von durchschnittlich 77 Prozent. Die höchsten Probenteilnahmen erreichten Peter Benz und Walter Riner. Leider gibt der Dirigent Mattis Sussmann seinen Dirigentenstab für den MC Frick Ende Juli 2026 ab, da er mit seinen weiteren Formationen und der Lehrtätigkeit ein zu grosses Pensum zu bewältigen hat. Der MC Frick darf stolz sein, einen solchen jungen und kreativen Chorleiter viereinhalb Jahre lang genossen zu haben. Heute steht schon fest, dass er beim Verein mit seinen Sängern einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen wird und ihm Dankbarkeit für sein Engagement gesichert ist. Ein Höhepunkt mit ihm waren sicher die beiden Konzertabende im November des letzten Jahres.

Peter Rufli übernimmt Muko

Die erstmals vom neuen Kassier David Vogel erstellte Jahresrechnung 2025 wurde diskussionslos genehmigt wie auch die Jahresberichte des Präsidenten und des Dirigenten. Erfreu l icher weise konnte die Musikkommission (Muko) mit Christian Fricker ergänzt werden. Neu führt dieses Gremium Peter Rufli, welcher eine besondere Ehrung erfahren durfte, denn er hatte im abgelaufenen Vereinsjahr bei vielen gestalterischen Anliegen vorzügliche Arbeit geleistet und im Besonderen für alle Sänger in vielen Arbeitsstunden einen digitalen Liederordner mit den Stimmen der einzelnen Register und den Texten erstellt. Dieses Hilfsmittel war gerade beim Einüben des letztjährigen Konzertes unter dem Motto «Tour de Suisse» sehr, sehr wertvoll. Für diesen enormen Einsatz in seiner Freizeit durfte Peter Rufli nicht nur einen grossen Applaus, sondern auch noch entsprechende Geschenke entgegennehmen.

Aus dem genehmigten Jahresprogramm 2026 sind zu erwähnen: Matinée-Konzert zum Abschluss der laufenden Chorschule mit Film im Kino Monti am Sonntag, 22. März, um 9 Uhr, Teilnahme am offenen Singen anlässlich des Frühlingsfestes des TSV Frick Handball am Samstagnachmittag, 30. Mai, Auftritt am OpenAir des Fricktalischen Sängerbundes in Gipf-Oberfrick am 20. Juni. Am Dorffest vom 21. bis 23. August lädt der MC Frick schon heute in seine Beiz «zum Sängergarte» in der Geissgasse ein.

Die GV fasste verschiedene Grundsatzbeschlüsse im Hinblick auf das 200-Jahr-Jubiläum des Vereins im Jahr 2028. In Planung ist ein Liederweg, an einer Jubiläumsschrift wird bereits gearbeitet, ein Sängertreffen mit verschiedenen Chören soll Frick zum «Singen» bringen. Zum Jubiläumsabschluss soll eine Reise mit den Partnerinnen folgen. (mgt)