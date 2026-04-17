Musikgesellschaft Kaiseraugst lädt zum Konzert ein

Der Countdown läuft: Am Samstag, 25. April, um 20 Uhr, fällt in der Kaiseraugster Dorfturnhalle der Startschuss zum traditionellen Jahreskonzert der Musikgesellschaft Kaiseraugst. Unter dem diesjährigen Motto «Helden» erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches und ...

Der Countdown läuft: Am Samstag, 25. April, um 20 Uhr, fällt in der Kaiseraugster Dorfturnhalle der Startschuss zum traditionellen Jahreskonzert der Musikgesellschaft Kaiseraugst. Unter dem diesjährigen Motto «Helden» erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches und mitreissendes Programm: von feierlich-ehrenvollen Klängen über fröhlich-abenteuerliche Melodien bis hin zu kraftvollepischen Höhepunkten. «Lassen Sie sich musikalisch entführen in die Welt der Heldinnen und Helden, ob aus Geschichte, Film oder Fantasie», heisst es in einer Medienmitteilung. Bereits ab 18.30 Uhr werden die Türen geöffnet. Eine Festwirtschaft inklusive einem feinen Kuchenbuffet sorgen für das leibliche Wohl. (mgt) www.mgkaiseraugst.ch