Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Musikgesellschaft Kaiseraugst lädt zum Konzert ein

  17.04.2026 Kaiseraugst

Der Countdown läuft: Am Samstag, 25. April, um 20 Uhr, fällt in der Kaiseraugster Dorfturnhalle der Startschuss zum traditionellen Jahreskonzert der Musikgesellschaft Kaiseraugst. Unter dem diesjährigen Motto «Helden» erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches und ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote