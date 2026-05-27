Musikgesellschaft Gansingen: Bester Konzertvortrag

An Auffahrt galt es ernst. Die Musikgesellschaft Gansingen reiste ans Eidgenössische Musikfest in Biel. Nach einer kleinen Stärkung ging es schon zur Sache. In der Schule Neumarkt durften sie ihre Konzertstücke, das Selbstwahlstück «Call of the Clans» und das Aufgabenstück «Bouffonneries», zum Besten geben und wurden von drei Juroren bewertet. Um Punkt 18 Uhr eröffnete die MG den dritten Marschmusikblock an diesem Tag. Die Evolutionen klappten wie gewünscht und sie meisterten den Auftritt ohne grössere Zwischenfälle. Speziell an der Parade war, dass das SRG die Marschmusik in Echtzeit übertrug und die Aufnahmen aller Musikgesellschaften online abrufbar waren. Mit 94,33 Punkten holten die Gansinger die höchste Bewertung, welche sie je in der Marschmusik erreicht haben und am Ende reichte diese Leistung für den geteilten vierten Rang. Die Bewertung des Konzertvortrags wurde am Abend bekanntgegeben: Im Aufgabenstück gab es 94 Punkte und im Selbstwahlstück 93 Punkte. Mit insgesamt 187 Punkten holten die Gansinger am Ende in dieser Kategorie den ersten Platz.

Am Sonntag wurden die Musikanten von zahlreichen Vereinsdelegationen, Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinde und weiteren Dorfbewohnern empfangen. (mgt)