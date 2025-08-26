Musikalisches Traumwandeln

Bereits zum vierten Mal ist das Trio um den weitbekannten Aargauer Cellisten David Riniker, Mitglied der Berliner Philharmoniker, auf Schloss Lenzburg und in Rheinfelden zu Gast. Mit ihrem feinfühligen Spiel und exklusiv kreierten Arrangements entführen die drei Musiker David Riniker ...

Bereits zum vierten Mal ist das Trio um den weitbekannten Aargauer Cellisten David Riniker, Mitglied der Berliner Philharmoniker, auf Schloss Lenzburg und in Rheinfelden zu Gast. Mit ihrem feinfühligen Spiel und exklusiv kreierten Arrangements entführen die drei Musiker David Riniker (Cello), Daniel Schaerer (Cello) und Judith Flury (Klavier) die Zuhörer in die Welt der Kammermusik träume. Unter dem Motto «Traumwandeln – Kammermusik» stehen Werke von Gabriel Fauré, Lili Boulanger, August-Joseph Franchomme, Jules Massenet, Richard Wagner, Franz Schubert und Dimitri Schostakowitsch auf dem Programm. Am Sonntag, 7. September, um 18.00 Uhr, spielen sie auf Schloss Lenzburg, am Montag, 8. September, um 19.30 Uhr, in der Kapuzinerkirche in Rheinfelden. (mgt/nfz)

