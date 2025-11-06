Musikalisches Ratatouille

Die Musikgesellschaft Gipf-Oberfrick lädt zum Jahreskonzert ein

Die MGGO unter der Leitung von Christoph Köchli, sowie die Gastformation Jugendmusik Oberes Fricktal präsentieren am Samstag, 8. November, ein dem Motto entsprechendes buntes, abwechslungsreiches Programm, welches Emotionen weckt und Herz und Seele berührt. «Geniessen Sie ein bekanntes Stück von Mani Matter. Wippen Sie zu den bekannten Filmhits ‹Highlights from Ratatouille› und ‹Mission Impossible›. Klatschen Sie zum groovigen Sound von ‹Let Me Entertain You›. Das rockige Stück ‹Gent› und das Solostück ‹Es Burebüebli goes strange› werden weitere Bestandteile des Repertoires sein. Freuen darf man sich auf die Einlage der Jugendmusik Oberes Fricktal unter der Leitung von Roman Wernli und auf den Hit ‹Flashdance›, welches beide Formationen zusammenspielen werden. Lassen Sie sich einfach zum Motto ‹Ratatouille› überraschen. Die MGGO und JMOF hoffen mit ihrem Programm für Jung und Alt etwas zu bieten.» (mgt)

Jahreskonzert der Musikgesellschaft Gipf-Oberfrick, Samstag, 8. November, Konzertbeginn 20 Uhr, Mehrzweckhalle Gipf-Oberfrick. Küche geöffnet ab 18.30 Uhr; Reservation möglich unter Tel. 062 544 26 32 (18 bis 20 Uhr) oder m.hohler@sunrise.ch