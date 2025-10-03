Musikalischer Hochgenuss

Am vergangenen Sonntag lud die Reha Rheinfelden das Laufenburger Bläserquintett (LBQ) zu einem Sonntags-Konzert für ihre Patientinnen und Patienten sowie Gäste ein. Die talentierten Musikerinnen und Musiker Irène Leon forte (Querf löte), Patr i k Hunziker (Oboe), Christian Litschi (K larinette), Nick Schleuniger (Waldhorn) und Barbara Berner (Fagott) begeisterten das Publikum mit einem abwechslungsreichen Programm. Sie spielten traditionelle Werke aus der Barock- und Klassikzeit von Danzi, Händel und Haydn sowie speziell zum 100-Jahr-Jubiläum der Uraufführung den «Tango Jalousie» von Jacob Gade. Überraschend und für viel Begeisterung sorgten die moderneren Stücke von George Gershwin, Scot Joplin und Denes Agay. Die Darbietungen wurden von den Musikerinnen und Musikern selbst angesagt und mit interessanten Erläuterungen zur gespielten Literatur ergänzt. Die Bläserinnen und Bläser beherrschen ihr Instrument virtuos und überzeugten sowohl solistisch als auch im Zusammenspiel mit gefühlvoll interpretierten Melodien. (mgt)