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Musikalische Weltund Zeitreise

  07.05.2026 Möhlin
Beim Auftaktstück spielte Dirigent David Meyer die Trompete. Fotos: Lilia Staiger
Beim Auftaktstück spielte Dirigent David Meyer die Trompete. Fotos: Lilia Staiger

Harmonika-Orchester Möhlin begeistert Publikum

Das Harmonika-Orchester Möhlin veranstaltete am Sonntag sein Jahreskonzert in der reformierten Kirche. Das Publikum wurde auf eine Reise durch verschiedene Epochen und Länder der Welt mitgenommen.

Lilia Staiger

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