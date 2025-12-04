Musikalisch «Rund um Sulz»

Musikgesellschaft Sulz begeisterte mit ihrem Jahreskonzert

Das Jahreskonzert der MG Sulz lud zu einer musikalischen Wanderung «Rund um Sulz» ein. Urs Schraner, der in diesem Jahr für 60 Jahre aktives Musizieren geehrt worden war, tauschte bei einem Stück seine Trompete durch ein Schlaginstrument aus.

Ludwig Dünner

Traditionellerweise lädt die Musikgesellschaft Sulz am ersten Adventswochenende zu ihrem Jahreskonzert ein. Zum Motto «Rund um Sulz» präsentierten die 36 Musikantinnen und Musikanten unter der bewährten Leitung von Dirigent Jochen Weiss zwölf Musikstücke passend zu den einzelnen Wanderpausen. Alex Stäuble amtete als Reiseleiter und führte das Publikum durchs Programm. Die Konzerte am Samstagabend sowie am Sonntagnachmittag waren gut besucht.

Eröffnung mit viel Power

Mit dem Konzertmarsch «Opening» wurde das Konzert eröffnet. «Haben Sie die Power zum Konzertstart gespürt», fragte Ansager Alex Stäuble das Publikum, als er nach der Eröffnung auf die Bühne trat. Diese Power brauchten die Musikantinnen und Musikanten ebenso im zweiten Stück. Auf dem Weg «Rund um Sulz» erreicht man im Sulzerloch mit «At Worlds End» beinahe das Ende der Welt. Mit der Filmmusik aus «Fluch der Karibik» von Hans Zimmer waren die Muszierenden sowie der Dirigent gefordert. In dem zwölfminütigen Stück waren wiederum viel Power, aber auch getragene Stellen zu hören. Das Stück zählte sicher zu dem anspruchsvollsten des Jahreskonzertes. Der Ansager versprach nicht zu viel, als er dem Publikum prophezeite, am Ende des Stückes würden ihnen die Haare zu Berge stehen. Der herausfordernde Vortrag wurde mit grossem Applaus verdankt.

Mit dem Stück «Walking on Sunshine» ging es über den Schinberg. Nach dem Abstieg war ein Halt in der Nagelschmiede angesagt. Was passt da besser als die «Amboss Polka». Dieses Solo gehörte dem ältesten Sulzer Musikanten. Urs Schraner gab den Takt zum Stück auf dem Amboss an. Mit dem Stück «No Milk Today» führte die musikalische Wanderung weiter zum Milchhüsli. Vor der Pause ging es mit dem Stück «Down by the Riverside» dem Bach entlang.

Die Geschichte geht weiter

Das Stück «The Story» machte den Auftakt in den zweiten Teil. Mit dem rassigen Marsch «Anchors Aweigh» führte die Reise nach Rheinsulz zum Schiffsteg. Beim weiteren Marschhalt bei der Turnhalle erklangen die beiden Ohrwürmer «Shut up an Dance» und «Jambalaya». Mit «Jesus Christ Superstar» nahm die MG Sulz ihr Publikum mit zur Kirche und von dort zum Probelokal. Hier verabschiedeten sich die Sulzer Musikantinnen und Musikanten von ihren Zuhörerinnen und Zuhörern mit dem Stück «Wir Musikanten».

Das abwechslungsreiche Programm sorgte für einen grossen Applaus, Die erste geforderte Zugabe war mit dem Weihnachtslied «White Christmas» dem ersten Advent geschuldet. Die musikalische Wanderung führte zum Schluss auf den Cheisacherturm. Auf diesem durften die 36 Musikantinnen und Muskanten auf ein erfolgreiches Konzert zurückschauen. Gleichzeitig können sie dank eines sehr begeisterten Publikums positiv in die Zukunft schauen. Mit dem «Cheisacherturm Marsch» verabschiedete sich die MG Sulz an den Konzertabenden.