Musik zum Anfassen und Ausprobieren

Am Sonntag, 17. März, findet zwischen 10 und 14 Uhr der Grossanlass «Erlebnis Musik» im Bahnhofsaal in Rheinfelden statt. Alle Instrumente können unter Coaching der Lehrpersonen der Musikschule Unteres Fricktal ausprobiert werden. Die Stadtmusik Rheinfelden organisiert ein Musik-Beizli für den kleinen Hunger und Durst. Konzertspots von Schülerinnen und Schülern geben Einblicke in die hauseigenen Orchester und Bands. Auch für die Kleinsten wird gesorgt: Im eigens dafür eingerichteten «Klanggarten» gibt es viel zu staunen und lernen. Ein Wettbewerb mit spannenden Preisen überrascht Jung und Alt. (mgt)

www.erlebnis-musik.ch

www.mu-uf.ch