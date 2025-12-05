Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Musik zum Advent in Möhlin

  05.12.2025 Möhlin

Konzert in der katholischen Kirche

Am Sonntag, 7. Dezember, um 17 Uhr, lädt die zum Kammerchor erweiterte Choralschola Möhlin zu ihrem traditionellen Adventskonzert in die römisch-katholische Kirche Möhlin ein. Unter der Leitung von Matthias Heep erklingen ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote