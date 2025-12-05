Musik zum Advent in Möhlin

Konzert in der katholischen Kirche

Am Sonntag, 7. Dezember, um 17 Uhr, lädt die zum Kammerchor erweiterte Choralschola Möhlin zu ihrem traditionellen Adventskonzert in die römisch-katholische Kirche Möhlin ein. Unter der Leitung von Matthias Heep erklingen weihnachtliche Gesänge, ergänzt durch farbenreiche Klavierstücke. Der Bogen der Weihnachts- und Adventslieder reicht in diesem Jahr von gregorianischen Chorälen über traditionelle und moderne mehrstimmige Gesänge bis hin zu fröhlichen Liedern aus Spanien und Südamerika. Es erklingen Werke von Bruckner, Becker, Hauptmann, Klimek und anderen. Dazwischen spielt Bernadette Schmidlin auf dem Klavier sechs Stücke aus dem Zyklus «Evangelion» von Mario Castelnuovo-Tedesco, die vom Leben Jesu erzählen. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte. (mgt)