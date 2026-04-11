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«Musik verbindet und schafft Freude»

  11.04.2026 Persönlich
Für Luzia Wunderlin ist das Erlernen von einem Instrument eine Lebensschule. Foto: Petra Schumacher
Für Luzia Wunderlin ist das Erlernen von einem Instrument eine Lebensschule. Foto: Petra Schumacher

Luzia Wunderlin spielt eine Vielzahl an Instrumenten, lehrt an der Musikschule in Frick Blockflöte, schreibt Gedichte und malt. Warum sie jetzt auch Schlagzeug lernt und findet, dass Kinder ein Instrument lernen sollen, erzählt sie im Gespräch.

Petra Schumacher

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