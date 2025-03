Musik und Humor vereint

Es wurde viel gelacht bei der Probe der Stadtmusik Rheinfelden. Am kommenden Jahreskonzert steht neben hochstehender Musik der Humor im Vordergrund. Dafür sorgt Clown Jeanloup, der sowohl mit dem Publikum als auch mit dem Orchester interagieren wird.

Janine Tschopp

Vor lauter Lachen hatten die Mitglieder der Stadtmusik Rheinfelden manchmal fast ein bisschen Mühe, sich zu konzentrieren. Ist ja auch kein Wunder, wenn da jemand vorne steht, der den Clown macht. Jeanloup, in Wirklichkeit heisst er Kurt Bucher, macht nicht nur den Clown, sondern ist auch einer. Der Luzerner erfüllte sich damals einen Kindheitstraum und besuchte nach seiner Lehre zum Bäcker-Konditor und dem Sozialpädagogik-Studium eine Theater- und Clownschule in Basel. So ist er seit zehn Jahren freischaffend als Clown Jeanloup und Unterhaltungskünstler sowie als Spitalclown national und international unterwegs.

Komödiantisch und musikalisch

Jeanloup ist nicht nur lustig, sondern auch musikalisch. Das merkte man in der Probe bald, beispielsweise bei seinem Solo auf der Schreibmaschine. Der talentierte Schlagzeuger war lange Mitglied der Brassband Bürgermusik Luzern und der Swiss Army Brass Band. Zudem unterrichtete er Kinder beim Schlagzeugspielen. Dani Haus, seit fünf Jahren Dirigent bei der Stadtmusik Rheinfelden, und Jeanloup trafen sich immer wieder auf Musikfesten. So entstand die Idee eines gemeinsamen Konzerts.

Das nächste Jahreskonzert steht also unter dem Motto «Scherzando». Das Publikum erwartet ein vielseitiges Programm mit Stücken aus verschiedenen Musikrichtungen, wobei viele mit Humor zu tun haben. Auch klassische Clown- und Zirkusmusik wird nicht fehlen. Die Musik wird gepaart sein mit Komik, Slapstick, Zauberei und vielen Überraschungen.

Eine Bereicherung

Dani Haus empfindet die Zusammenarbeit mit Jeanloup als eine grosse Bereicherung. «Es ist sehr spannend, und vieles wird spontan passieren», erklärt der Dirigent. Die Idee des Projekts sei, mit dem Konzert besonders auch Familien mit Kindern anzusprechen. Es soll alle Aspekte des Lebens abdecken, im Speziellen auch den Humor. Jeanloup selber freute sich an jenem Sonntagmorgen sehr über die unkomplizierte Zusammenarbeit mit den Rheinfelder Musikerinnen und Musikern. «Es sind mega coole Leute», sagte er. Wie Dani Haus erklärte, sei das 69-köpfige Orchester von Anfang an offen für das Projekt gewesen und hätte voller Freude mitgemacht. Genauso wirkte es bei der Probe, bei der einerseits auf hohem Niveau musiziert, aber auch viel gelacht wurde.

Die Jahreskonzerte der Stadtmusik Rheinfelden unter dem Motto «Scherzando» gehen am 29. März, um 20 Uhr, sowie am 30. März, um 15 Uhr, im Bahnhofsaal Rheinfelden über die Bühne. Tickets und Informationen unter www.stadtmusikrheinfelden.ch