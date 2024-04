Blaskapellentreffen Obermumpf

Am vergangenen Sonntag luden die Blaskapelle Rhybuebe und der Musikverein Obermumpf zum Blaskapellensonntag in die Turnhalle Neumatt in Obermumpf ein. Die Staufbergmusikanten eröffneten den Anlass als erste Gastformation. Mit einem bunten Strauss ...