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«Musik ist meine Muttersprache»

  29.07.2026 Persönlich
Die 20-jährige Manoush Toth blickt in eine hoffnungsvolle Zukunft als Pianistin. Foto: zVg
Die 20-jährige Manoush Toth blickt in eine hoffnungsvolle Zukunft als Pianistin. Foto: zVg

Im Juni vertrat das pianistische Ausnahmetalent Manoush Toth die Schweiz beim Eurovision Young Musicians, dem Klassik-Musikwettbewerb der europäischen Radio- und Fernsehanstalten. Ein Besuch bei der hoffnungsvollen Musikerin in Maisprach.

Stephan Imhof – Volksstimme

Absolute ...

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