Musik entdecken und probieren

Die Instrumentenvorstellung der Musikschule Region Laufenburg interessierte zahlreiche Kinder und ihre Eltern. Erste zaghafte Streichversuche mit der Geige oder dem Cello wurden in Angriff genommen. Mit viel Geduld zeigte die Querflötenlehrerin, wie die Flöte an den Mund gehalten werden ...

Die Instrumentenvorstellung der Musikschule Region Laufenburg interessierte zahlreiche Kinder und ihre Eltern. Erste zaghafte Streichversuche mit der Geige oder dem Cello wurden in Angriff genommen. Mit viel Geduld zeigte die Querflötenlehrerin, wie die Flöte an den Mund gehalten werden muss, damit ein Ton entsteht. Satte, dunkle Klänge wurden dem Alphorn oder dem Waldhorn entlockt und erste einfache Melodien auf dem Keyboard, dem Klavier oder der Gitarre gespielt. Koordination brauchte es beim Schlagzeug, damit Hände und Füsse miteinander harmonierten. Aus den Schulzimmern erklangen laute, zaghafte, harmonische und manchmal auch etwas schräge Töne; klar, wenn die Kids zum ersten Mal ein Instrument zupften, bliesen oder druckten.

Die Musikzwerge und verschiedene Ensembles lockerten den Morgen mit ihren Auftritten auf. Das Motto «Musik: Entdecken – Probieren – Fragen» wurde von vielen interessierten Kindern und Eltern umgesetzt. Die Kinder standen Schlange und warteten geduldig, bis sie endlich ihr Wunschinstrument ausprobieren durften. Die Eltern wurden dabei von den Instrumentallehrpersonen bei ihren Fragen beraten. Bei Interesse wurde zu einem Schnupperabo geraten. (mgt)