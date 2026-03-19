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Musik entdecken und probieren

  19.03.2026 Laufenburg

Die Instrumentenvorstellung der Musikschule Region Laufenburg interessierte zahlreiche Kinder und ihre Eltern. Erste zaghafte Streichversuche mit der Geige oder dem Cello wurden in Angriff genommen. Mit viel Geduld zeigte die Querflötenlehrerin, wie die Flöte an den Mund gehalten werden ...

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