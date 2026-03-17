Musik baut Brücken

«Chinderkonzärt» der Musikgesellschaft Sulz

Eine weitere Austragung des «Chinderkonzärt» ging am Sonntag erfolgreich über die Bühne. Die MG Sulz spielte bekannte Lieder für die Kinder. Dieses Mal begleiteten Pokémon und Co. die Kinder durch den Nachmittag.

Ludwig Dünner

Chicken Nuggets, Pommes, Hot Dog und ein feines Dessert gehörten zum «Chinderkonzärt» der MG Sulz ebenso wie die Stücke, welche den Besuchenden bestens bekannt waren. Zudem durften die Kinder ihr Glück bei den Losen der Tombola versuchen oder sich mit Klebetattoos verzieren lassen. Viele Familien folgten der Einladung der Musikgesellschaft Sulz und verbrachten den Sonntagnachmittag in der Mehrzweckhalle Sulz.

«Wir bauen Brücken»

«Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, dass wir gemeinsame Brücken bauen, die uns im Frieden verbinden», waren die Worte der Präsidentin Yvone Vogel, welche ebenfalls den Sonntagnachmittag moderierte und die Kinder durchs Programm führte. Mit dem bestens bekannten Stück «Göschene-Airolo» von der Stubete Gäng wurde das Konzert eröffnet. Die Moderatorin, welche selbst Mutter von zwei Kindern ist, erwähnte bei der Ansage, dass es hier nicht nur um den Tunnel und die Nord-Süd-Verbindung geht, sondern oft eben auch um das nicht Zuhören oder das Gesagte zu vergessen. Das zweite Stück, eben «Wir bauen Brücken», war den Sulzer Kindern bestens bekannt, da es ihr diesjähriges Schullied ist. So konnte eine Brücke zwischen den Musizierenden und den Kindern mit dem Gesangsensemble der MG Sulz gebaut werden und die Kinder unterstützten mit ihrem Gesang die Musik. Das Stück wurde aus den eigenen Reihen von Philipp Kaufmann, unter der Mithilfe eines Musikers, für die Blasmusik arrangiert. Mit einem bereits älteren, aber trotzdem bekannten Stück, dem «Pink Panther» ging die musikalische Reise weiter. Und dann kamen sie: die Pokémons. Mit dem Stück «Pokémon Theme» wurden Melodien der gleichnamigen TV-Serie gespielt. Zum Schluss hiess es dann nochmals aufstehen und mittanzen, da sich die MG Sulz musikalisch mit dem Feten-Hit «Wackelkontakt» verabschiedete. Da die Besuchenden mit ihrem Applaus eine Zugabe forderten, spielte die MG Sulz den Geburtstagsmarsch, da sich in den eigenen Reihen ein Geburtstagskind befand.

«Glustig» machen auf ein Blasinstrument

Nicht nur die musikalische Unterhaltung sowie die Kulinarik waren Teil des Nachmittages. Es wurde auch die Gelegenheit geboten, Instrumente hautnah zu erleben und selbst auszuprobieren. Ebenfalls wurden einzelne Instrumente nach dem Konzert vorgestellt. So spielte eine Kleinformation der MG Sulz auf, um die einzelnen Instrumente besser zu hören. Das «Chinderkonzärt» soll auch eine Plattform sein für junge Musizierende, welche in der Ausbildung bereits so weit sind, dass sie mit den «Grossen» an diesem Nachmittag mitspielen können. Nicht zum ersten Mal dabei war Leon Kolgeci, welcher auch in diesem Jahr wieder bei den Posaunen Platz nahm. Auf dem Schlagzeugregister zeigte Benjamin Balint, dass es auch möglich ist mit einfachen Percussion-Instrumenten mitzuspielen, auch wenn die musikalische Grundbildung noch nicht lange dauert. Die MG Sulz versuchte einmal mehr, Kinder und Jugendliche für die Faszination «Blasinstrumente» zu begeistern. So entlockten doch die einen und anderen Besuchenden den verschiedenen Instrumenten einige Töne, als sie sich selbst daran versuchten.