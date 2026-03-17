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Musik baut Brücken

  17.03.2026 Sulz
Klatschen, tanzen und mitsingen war das Motto für die besuchenden Kinder. Fotos: Ludwig Dünner
Klatschen, tanzen und mitsingen war das Motto für die besuchenden Kinder. Fotos: Ludwig Dünner

«Chinderkonzärt» der Musikgesellschaft Sulz

Eine weitere Austragung des «Chinderkonzärt» ging am Sonntag erfolgreich über die Bühne. Die MG Sulz spielte bekannte Lieder für die Kinder. Dieses Mal begleiteten Pokémon und Co. die ...

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