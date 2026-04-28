Es ist noch gar nicht so lange her, seit Benjamin Pallagi die musikalische Leitung der Musikgesellschaft Frick übernommen hat. Seine Leidenschaft für die Musik und seine präzisen Impulse motivieren die Musikanten die gewählten ...

Jahreskonzert der Musikgesellschaft Frick

Es ist noch gar nicht so lange her, seit Benjamin Pallagi die musikalische Leitung der Musikgesellschaft Frick übernommen hat. Seine Leidenschaft für die Musik und seine präzisen Impulse motivieren die Musikanten die gewählten Interpretationen zu einem hochstehenden Hörgenuss zu formen.

Vreni Weber

Die trotz vieler Anlässe in der Region gut besetzte Halle, in welcher in gemütlicher Atmosphäre ein feines Nachtessen genossen werden konnte, zeigte, dass das Jahreskonzert der Musikgesellschaft in der Fricker-Agenda ein wichtiger Anlass ist. Präsident Kevin Birrer begrüsste die Gäste, darunter zahlreiche Vereins-Delegationen, und freute sich speziell über den Besuch einer Gemeinderats-Delegation. Mit den richtigen Worten kippte Moderator Andreas Bürgi bei den Zuhörenden den Schalter gemäss dem Motto «Musik an, Welt aus» um. Bereits mit dem Eröffnungsmarsch «Opening» zog die Musikgesellschaft alle Gäste in ihren Bann. Gemeinsam ging es mit «A day at the Fair» an die Chilbi. Die Melodien und vor allem die wechselnden Tempi spiegelten die Attraktionen des Jahrmarkts in allen Farben und Facetten. Die Melodien aus der Filmgeschichte «Selections from the greatest showman» führten gekonnt den Aufstieg des geschäftstüchtigen Zirkusbesitzers P. T. Barnum, über seine schwierigen Zeiten bis hin zum Happy-End, vor Augen. Selbstverständlich durfte bei den Showgrössen Elton John nicht fehlen. Sein «I’m still standing» gehört schliesslich weltweit zu den meistverkauften Tonträgern.

Nach einer einzigartig humorvollen Sponsorennennung des Moderators zeigte das Saxofon-Register mit «Sax Swingers» sein Können. Nach der Pause ging es mit «99 Luftballons», «Apollo 11» und «Up in the sky» direkt Richtung Himmel. Bunte Luftballons und ein perfekter Countdown beim Apollostart inbegriffen. Als Höhepunkt des diesjährigen Konzertprogramms dürfen sicher die «Soundtrack Highlights der games of thrones» bezeichnet werden. In diesem Stück wurden die Sphären der Macht, aber auch deren dunkle Seiten auf eine so eindrückliche Weise umgesetzt, dass der Applaus nicht enden wollte. Mit «Heimweh» von Plüsch wurden die Gäste wieder nach Hause in ihre geschätzte Welt geführt. Nach den Verdankungen, der Einladung zum Jubiläums-Frühlingsfest, zum Marktfest und zu den Kirchenkonzerten schloss die Musikgesellschaft ihr Konzert mit «Made your look» von Meghan Trainor als Zugabe. Die Musikantinnen und Musikantinnen hatten die Gäste aber nicht wie Meghan Trainor zum Zusehen, sondern zum Zuhören gebracht. Das Konzert war aber so auffällig, attraktiv und hochstehend, dass sich jede und jeder, wie im Stück «Made your look» dafür umgedreht hätte.