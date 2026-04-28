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Musik an, Welt aus

  28.04.2026 Frick
Die Musikgesellschaft Frick bot ein attraktives und hochstehendes Konzert. Foto: Vreni Weber
Die Musikgesellschaft Frick bot ein attraktives und hochstehendes Konzert. Foto: Vreni Weber

Jahreskonzert der Musikgesellschaft Frick

Es ist noch gar nicht so lange her, seit Benjamin Pallagi die musikalische Leitung der Musikgesellschaft Frick übernommen hat. Seine Leidenschaft für die Musik und seine präzisen Impulse motivieren die Musikanten die gewählten ...

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