«MUSIGREIS 2025 – D MGWO LUEGT ZROG UF ES GSELLIGS WOCHEEND»

Die zweitägige Reise der MG Wölflinswil-Oberhof führte in diesem Jahr ins Appenzeller-land. Am Reiseziel angekommen, ging es mit der Gondel auf den Hohen Kasten, wo statt Panoramasicht der Nebel grüsste. Trotzdem frohen Mutes wanderte die Gruppe los in Richtung Ruhesitz. Von dort ging es auf einer gemeinsamen Trottinett-Abfahrt zurück ins Tal. Am Nachmittag stand der Besuch bei der Appenzeller Alpenbitter AG an. Dort gab es Einblicke in die Geschichte und die Herstellung des Kräuterlikörs. Eine Degustation durfte natürlich auch nicht fehlen. Auf eine Dorfführung am Sonntag folgte eine Einführung in den Appenzeller Naturjodel. Ausnahmsweise ohne die gewohnten Instrumente wurde mit den Stimmen ein Ständli im Dorfkern gegeben. «Gut erholt, freuen wir uns nun auf unser Jahreskonzert welches am 18. Oktober in Oberhof stattfindet.» (mgt)