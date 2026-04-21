«Music Weekend» mit ABBA

Am Freitag, 27. März, machten sich 25 Musikschülerinnen und Musikschüler der Musikschulen Frick, Möhlin und Region Stein auf den Weg nach Langenbruck. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Fahrdiensten für die grosse Unterstützung und Küchenfee Sonja ...

Am Freitag, 27. März, machten sich 25 Musikschülerinnen und Musikschüler der Musikschulen Frick, Möhlin und Region Stein auf den Weg nach Langenbruck. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Fahrdiensten für die grosse Unterstützung und Küchenfee Sonja für das feine Essen.

Das Lager stand unter dem Motto «Abba». Ganz im Zeichen der schwedischen Kultband wurde am Samstag der Film «Mamma Mia» angeschaut. Die Stimmung im Lager war durchwegs fröhlich und von grossem Teamgeist geprägt. Während der drei Tage wurde intensiv musiziert: Alle Schülerinnen und Schüler sowie vier Musiklehrpersonen aus den drei Musikschulen probten konzentriert an den Stücken, die im Vorfeld bereits einzeln vorbereitet worden waren. Im Lager wurde alles zu einem stimmigen Ensemble zusammengefügt – «Movie Flutes & Strings».

Die einstudierten Stücke sind demnächst an verschiedenen Anlässen zu hören: am Jahreskonzert in Frick am Samstag, 2. Mai, am Marktfest in Frick am Sonntag, 23. August, sowie in Möhlin am Samstag, 12. September. (mgt/nfz)