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«Music Weekend» mit ABBA

  21.04.2026 Fricktal
Beste Stimmung und Teamgeist prägten das Lagerleben. Foto: zVg
Beste Stimmung und Teamgeist prägten das Lagerleben. Foto: zVg

Am Freitag, 27. März, machten sich 25 Musikschülerinnen und Musikschüler der Musikschulen Frick, Möhlin und Region Stein auf den Weg nach Langenbruck. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Fahrdiensten für die grosse Unterstützung und Küchenfee Sonja ...

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