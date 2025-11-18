Museumsverband tagte im Sauriermuseum

Am vergangenen Mittwoch fand die 23. Generalversammlung des Vamus (Verband Aargauer Museen und Sammlungen) in der neuen Saurierhalle in Frick statt.

Verbandspräsident Manuel Cecilia konnte rund 50 Mitglieder begrüssen. Vor der eigentlichen Generalversammlung richtete Susanne Gmünder Bamert als Präsidentin der Saurierkommission einige Worte an die Anwesenden und Museumsleiterin Andrea Oettl begrüsste die Kollegen und Kolleginnen ebenfalls mit einem kurzen Einblick ins Museumsgeschehen. Die Teilnehmer genehmigten Tätigkeitsbericht, Rechnung und Budget. Weiter stand die Erneuerungswahl des Vorstands an. Alle bisherigen Mitglieder stellten sich für die Wiederwahl zur Verfügung. Einzig Gründungsmitglied Helene Klemm verlässt den Vorstand und wurde gebührend verabschiedet.

Im Anschluss an die GV informierte Georg Matter (Leiter Abteilung Kultur) über die Koordinationsstelle Aargauer Laienkultur (KoALa) und das Kulturgüterportal Nordwestschweiz KIMnet. Danach teilten sich die Anwesenden in zwei Gruppen für eine Führung durch das Museum und die Saurierhalle. Die angeregten Diskussionen wurden beim anschliessenden Apéro weitergeführt. Es wurden Ideen ausgetauscht, Schwierigkeiten und Erfreuliches aus dem Museumsalltag geteilt. (mgt)