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Museums-Ziegel, selbstgemacht!

  05.06.2026 Rheinfelden

Ein süsser Genuss für Gross und Klein: Das Fricktaler Museum geht auswärts und lädt gemeinsam mit dem Museum DulciCullus am Samstag, 6. Juni, zur genussvollen Schokoladen-Werkstatt ein. Jeweils um 14 und 16 Uhr führt der Rheinfelder Chocolatier Ruedi Berner durch das ...

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