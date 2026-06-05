Museums-Ziegel, selbstgemacht!

Ein süsser Genuss für Gross und Klein: Das Fricktaler Museum geht auswärts und lädt gemeinsam mit dem Museum DulciCullus am Samstag, 6. Juni, zur genussvollen Schokoladen-Werkstatt ein. Jeweils um 14 und 16 Uhr führt der Rheinfelder Chocolatier Ruedi Berner durch das ...

Ein süsser Genuss für Gross und Klein: Das Fricktaler Museum geht auswärts und lädt gemeinsam mit dem Museum DulciCullus am Samstag, 6. Juni, zur genussvollen Schokoladen-Werkstatt ein. Jeweils um 14 und 16 Uhr führt der Rheinfelder Chocolatier Ruedi Berner durch das schokoladige Erlebnis. Unter Berners fachkundiger Anleitung gestalten die Teilnehmenden ihren ganz persönlichen Schoggi-Ziegel – ganz nach dem jeweiligen Geschmack.

Die Anmeldung erfolgt direkt bei Ruedi Berner unter info@ dulcicullus.ch oder 079 450 09 53, Treffpunkt ist beim Museum Dulci-Cullus an der Kapuzinergasse 21 in Rheinfelden. (mgt)