Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Museum Schiff hat das Segel gehisst

  04.11.2025 Laufenburg
Traditionelles Richtfest mit geschmücktem Tännli, dem Richtspruch, dem Zerschlagen eines Glases, Einschlagen des letzten Nagels und dem Feierabendklopfen. Foto: zVg
Traditionelles Richtfest mit geschmücktem Tännli, dem Richtspruch, dem Zerschlagen eines Glases, Einschlagen des letzten Nagels und dem Feierabendklopfen. Foto: zVg

Traditionelles Richtfest beim Laufenburger Museum

Mit der erfolgten Aufrichte in traditioneller Form ist am vergangenen Freitag ein weiterer Meilenstein des Modernisierungsprojekts erreicht und gefeiert worden. Der Dachstuhl in beiden Gebäudeteilen des Doppelhauses ist massgenau ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote