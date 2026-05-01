Museum beteiligt sich an Frühlingserwachen

Frühlingserwachen am 1. Mai im Rheinfelder Städtli und das Fricktaler Museum ist dabei – mit einem Mitmach-Angebot für Klein und Gross. So erwartet Besucherinnen und Besucher im Haus zur Sonne ein abwechslungsreiches Programm zum Entdecken, Spielen, Verkleiden und ...

Frühlingserwachen am 1. Mai im Rheinfelder Städtli und das Fricktaler Museum ist dabei – mit einem Mitmach-Angebot für Klein und Gross. So erwartet Besucherinnen und Besucher im Haus zur Sonne ein abwechslungsreiches Programm zum Entdecken, Spielen, Verkleiden und Stöbern. Mit den beiden Entdeckerspuren «Auf leisen Pfoten» und «Memory – einmal anders» lädt das Museum Kinder und Familien ein, Haus und Geschichte auf unterhaltsame und spielerische Weise kennenzulernen. Im Museumshof gibt es einiges zu entdecken: Beim Flohmarkt im Höfli gibt es eine vielfältige Auswahl an Ausstellungsinfrastruktur und Gebrauchsgegenständen wie Bilderrahmen, Dubletten von Büchern und Postkarten, aber auch Plakate und vieles mehr. (mgt)