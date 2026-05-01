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Museum beteiligt sich an Frühlingserwachen

  01.05.2026 Rheinfelden

Frühlingserwachen am 1. Mai im Rheinfelder Städtli und das Fricktaler Museum ist dabei – mit einem Mitmach-Angebot für Klein und Gross. So erwartet Besucherinnen und Besucher im Haus zur Sonne ein abwechslungsreiches Programm zum Entdecken, Spielen, Verkleiden und ...

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