Museum auf dem Weg in die Zukunft

Das baulich und konzeptionell in die Jahre gekommene Fricktaler Museum soll im Hinblick auf das 900-Jahr-Jubiläum der Stadt 2030 erneuert und neu konzipiert werden. Die Stadt informiert am Samstag, 14. September, an einer Infoveranstaltung über das Erneuerungsprojekt.

Seit 90 Jahren erzählt das Fricktaler Museum mit seiner in den 1870er Jahren gegründeten Sammlung die Geschichte der Stadt Rheinfelden und der Region Fricktal. Baulich und konzeptionell ist das Museum im ehemaligen bürgerlichen Wohnhaus an bester Lage in der Marktgasse stark in die Jahre gekommen. Nun soll das Haus saniert, der Museumsbetrieb neu aufgestellt und die Dauerausstellung neu konzipiert werden. Das Museum soll sich zum identitätsstiftenden Museum der Stadt Rheinfelden und der Region Fricktal weiterentwickeln: Bis zum Stadtjubiläum im Jahr 2030 soll das Haus zur Sonne erneuert und in demselben eine neue Dauerausstellung eingerichtet werden.

Infoveranstaltung und Tag der offenen Tür

Die Stadt Rheinfelden präsentiert das Erneuerungsprojekt «Fricktaler Museum Rheinfelden 2030» an einer öffentlichen Infoveranstaltung am Samstag, 14. September, um 11 Uhr im Fricktaler Museum. Fachpersonen stellen das Erneuerungsprojekt vor und beantworten Fragen. Die Infoveranstaltung ist Teil des Tags der offenen Tür im Haus zur Sonne. Die beiden Installationen «Das Wichtigste in Kürze – die Erneuerung des Fricktaler Museums in 21 Punkten» und «Stimmen zum Fricktaler Museum – Kurzvideos» beschäftigen sich ebenfalls mit der Zukunft des Museums. Zeitgleich mit dem Tag der offenen Tür findet im Fricktaler Museum der Nationale Tag der Bürgergemeinden und Korporationen statt mit einem vielfältigen Programm für Klein und Gross – von kreativen Mitmachstationen, einer Zeitreise mit Marie Habich-Dietschy bis zu einem währschaften Zvieri für alle. Der Eintritt ist frei. (mgt)

www.fricktalermuseum.ch