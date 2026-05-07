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Museen im Scheinwerferlicht

  07.05.2026 Aargau

Internationaler Museumstag auch im Aargau

Der Internationale Museumsbund ruft weltweit dazu auf, Museen als das zu feiern, was sie wirklich sind: lebendige Orte des kulturellen Austauschs und der Begegnung.

Die Vielfalt der Museumslandschaft im Aargau wird allen am Museumstag ...

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