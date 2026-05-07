Museen im Scheinwerferlicht

Internationaler Museumstag auch im Aargau

Der Internationale Museumsbund ruft weltweit dazu auf, Museen als das zu feiern, was sie wirklich sind: lebendige Orte des kulturellen Austauschs und der Begegnung.

Die Vielfalt der Museumslandschaft im Aargau wird allen am Museumstag besonders bewusst, wenn verschiedenste Aktivitäten stattfinden. Dieses Jahr findet der Museumstag am Sonntag, 17. Mai, statt. Aargauer Schlösser, Forschungsstätten, historische Museen, Dorf- und Kunstmuseen – sie alle stehen an diesem besonderen Tag im Mai als besondere Schauplätze unserer Erinnerungskultur der ganzen Bevölkerung offen. Jung und Alt kann sich ein Bild vom Handwerk vergangener Tage, von prähistorischen und aktuellen Natur- und Lebensräumen, zeitgenössischer Kunst und zukunftsweisender Wissenschaft machen. Der Internationale Museumstag im Aargau besticht durch seine Niederschwelligkeit und sein Programm spricht alle an. Im Fricktal beteiligen sich das Fricktaler Museum in Rheinfelden, das Sauriermuseum in Frick, das Rehmann-Museum in Laufenburg, die Kultur-Werk-Stadt in Sulz und das Dorfmuseum in Mumpf an diesem Event. Im Rehmann-Museum tauschen Kunst und Wissenschaft die Rollen: Die Künstlerinnen Karola Kaufmann, Frauke Roloff und Nika Schudel diskutieren mit Andrea Oettl, Leiterin des Sauriermuseums Frick, über die Berührungspunkte beider Welten. In Rupperswil laden die Landfrauen ins Dorfmuseum ein, in Muhen im Strohdachhaus gibt es Jazzklänge, im Oftringer Museum «Alter Löwe» singt das Füürwehr-Chörli. Besucher erhalten exklusive Einblicke in die Forschungsanlagen des Paul-Scherrer-Instituts. Das Naturama in Aarau führt durch seine Ausstellung «Unsere Umwelt, unsere Verantwortung – 40 Jahre Abteilung für Umwelt». Und das Aargauer Kunsthaus lädt ein zur Führung durch die Ausstellung «Mehr Licht – Video in der Kunst», die in Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum Solothurn entstanden ist. (mgt/nfz)