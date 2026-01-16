Immobilien
Mäusebussarde im Winter

  16.01.2026 Fokus
Hierbei handelt es sich um ein eher dunkles Exemplar. So gefärbt sehen Mäusebussarde aus wie kleine Adler.
Urs Kägi hat sie fotografiert. Eindrückliche Aufnahmen, entstanden in den letzten drei Wochen.

Der Mäusebussard ist der am häufigsten in der Schweiz vorkommende Greifvogel. Zu den heimischen Vögeln gesellen sich im Winter solche aus nördlichen Regionen, die ...

