Mäusebussarde im Winter

Urs Kägi hat sie fotografiert. Eindrückliche Aufnahmen, entstanden in den letzten drei Wochen.

Der Mäusebussard ist der am häufigsten in der Schweiz vorkommende Greifvogel. Zu den heimischen Vögeln gesellen sich im Winter solche aus nördlichen Regionen, die in unseren Breiten überwintern. Seine Nahrung besteht vor allem aus Kleinsäugern wie Mäusen etc. Er fängt aber auch Reptilien und Amphibien. Auch Regenwürmer gehören auf seinen Speiseplan. Bei Nahrungsengpässen verschmäht der schöne Greifvogel sogar Aas nicht. Selbst im Winter finden Mäusebussarde bei uns genügend Nahrung. Nur bei langem Dauerfrost wird es schwierig für sie. Mäusebussarde variieren stark in Farbe und Helligkeit. Von fast weiss bis dunkelbraun ist alles zu finden.

Fotos: Urs Kägi, alle entstanden in den letzten drei Wochen.