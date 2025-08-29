MUMPFER SIEG ZUM SAISONABSCHLUSS

Auch die Pontoniere Mumpf gingen in Ligerz an den Start. Die Aktiven zeigten im Einzelwettfahren ihr Können: So erreichten Marco und Lukas Berger in der Kat. C. den 1. Rang. Nicht ganz aufs Treppchen reichte es Stefan Weiersmüller mit Silvan Schmid auf dem vierten Rang. Weiter konnten ...

Auch die Pontoniere Mumpf gingen in Ligerz an den Start. Die Aktiven zeigten im Einzelwettfahren ihr Können: So erreichten Marco und Lukas Berger in der Kat. C. den 1. Rang. Nicht ganz aufs Treppchen reichte es Stefan Weiersmüller mit Silvan Schmid auf dem vierten Rang. Weiter konnten Rico Jegge mit Flavio Güntert und Benjamin Winter mit Phil Jegge sehr gute Kranzränge herausfahren. Auch Urs Stocker, welcher sonst in der Kat. D fährt, zeigte zusammen mit Silvan Schmid eine solide Leistung und erreichte eine super Kranzplatzierung. Beim Höhepunkt des Wochenendes, den Schweizermeisterschaften der Junpontoniere, reichte es für die Mumpfer nicht für eine Auszeichnung. «Trotzdem sind wir stolz auf ihre Leistung und freuen uns, sie im nächsten Jahr wieder anzufeuern.» (mgt)