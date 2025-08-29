Immobilien
MUMPFER SIEG ZUM SAISONABSCHLUSS

  29.08.2025 Fricktal, Sport
Foto: zVg
Foto: zVg

Auch die Pontoniere Mumpf gingen in Ligerz an den Start. Die Aktiven zeigten im Einzelwettfahren ihr Können: So erreichten Marco und Lukas Berger in der Kat. C. den 1. Rang. Nicht ganz aufs Treppchen reichte es Stefan Weiersmüller mit Silvan Schmid auf dem vierten Rang. Weiter konnten ...

