Multitalente der Hauswirtschaft

Schlussfeier Fachleute Hauswirtschaft

Gross war die Freude der erwachsenen Absolventinnen, im Rahmen eines feierlichen A nlasses gemeinsam auf das Erreichte anstossen zu können. Mit berechtigtem Stolz wurden die Fähigkeitszeugnisse, Präsente und Gratulationen entgegengenommen. Fachleute Hauswirtschaft sind gesuchte Multitalente. Hansruedi Häf liger, Direktor des Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg, würdigte die Absolventinnen mit einem Zitat von Margaret Thatcher, welche in ihrer Amtszeit einmal gesagt hat, «Jede Frau, die versteht einen Haushalt zu führen, wird dem Verständnis des Problems, ein Land zu führen, näher sein». Das Zitat betone ausdrücklich den hohen Stellenwert der hauswirtschaftlichen Leistungen, die Komplexität und die notwendigen Fähigkeiten, die für die Führung eines Haushalts erforderlich sind. Wichtig zu erwähnen sei auch, dass obwohl das Zitat speziell Frauen erwähnt, diese universellen Fähigkeiten, die in der Hauswirtschaft erlernt werden, von jedem Geschlecht angewendet werden können. Es ist ein Aufruf zur Anerkennung der Hauswirtschaft als eine wertvolle und respektierte Fähigkeit. Es verwundert also nicht, dass ausgerechnet Margaret Thatcher, eine der prägendsten Persönlichkeiten der Weltgeschichte, den enormen Stellenwert der Hauswirtschaft bereits vor mehreren Jahrzehnten erkannt hat. Edith Suter, Mitglied der Schulkommission des LZ Liebegg und Sabrina Nüesch, aus dem Vorstand Hauswirtschaft Nordwestschweiz, brachten mit ihren Worten ebenfalls ihre grosse Wertschätzung und den Respekt für die Absolventinnen zum Ausdruck. Die wunderbare musikalische Umrahmung durch Sandra Rippstein und Christoph Heule rundete den Anlass ab. Beim anschliessenden reichhaltigen Apéro wurde in Erinnerungen geschwelgt, so waren einige der Absolvierenden durchaus auch etwas wehmütig an diesem «letzten Abend» an der Liebegg. (mgt/nfz)