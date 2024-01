Multimedianetz: Gebühren werden gesenkt

Das Multimedianetz (Internet, Mobil, Telefonie usw.) in Kaiseraugst ist ein sehr leistungsfähiges und kostengünstiges Kabelnetz, wie die Gemeinde betont. Die Aufwendungen für das Bereitstellen und die Instandhaltung dieses Multimedianetzes werden in der Gemeinde in einer separaten Kasse, als Eigenwirtschaftsbetrieb geführt. Die Einnahmen erfolgen über die jährlichen Gebühren (inkl. Urheberrechtsgebühr). Aufgrund der ausgezeichneten finanziellen Situation des Eigenwirtschaftsbetriebes und der Tatsache, dass langfristig keine grossen Investitions- oder sonstige Kosten zu erwarten sind, reduziert der Gemeinderat die jährlichen Gebühren von 136.95 Franken auf neu 43.20 Franken, exkl. Mehrwertsteuer. (mgt/nfz)