Die «Märtwyber» Möhlin durften die Fasnacht mit viel Herzblut und guter Laune erleben – natürlich wieder in Begleitung unseres «Märtmanns» auf dem Traktor. Am Sonntag bei schönem Umzugswetter und am Dienstag bei regnerischen, aber nicht weniger fröhlichen Bedingungen, zogen wir durch Möhlin und verteilten, wie es Tradition ist, Gemüse, Blumen, Eier und Süssigkeiten an die Zuschauer. Ohne die wertvolle Unterstützung unserer Sponsoren und Helfer wäre dieses schöne Erlebnis nicht möglich gewesen. Dafür sagen wir von Herzen Danke! Ein weiterer Dank geht an all jene, die nach dem Umzug bei unserem Wagen Halt gemacht haben, um einen «Märtwyberkaffee» und feines Gebäck zu geniessen und uns mit einer Spende zu unterstützen. Dank euch allen bleibt diese Fasnacht für uns in bester Erinnerung. Wir freuen uns schon jetzt auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. (mgt)