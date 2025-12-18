Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Märchenhaft, romantisch und charmant

  18.12.2025 Laufenburg
An der Laufenburger Altstadtweihnacht herrscht immer eine besondere Atmosphäre. Foto: Archiv NFZ
An der Laufenburger Altstadtweihnacht herrscht immer eine besondere Atmosphäre. Foto: Archiv NFZ

Von morgen Freitag bis Sonntag stehen die beiden Laufenburger Altstädte ganz im Zeichen des gemeinsamen Weihnachtsmarktes. Neben einem grossen Standangebot kommt auch die Unterhaltung nicht zu kurz.

Susanne Hörth

Viel zu sehen und dabei auch immer wieder Neues zu ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote