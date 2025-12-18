Märchenhaft, romantisch und charmant

Von morgen Freitag bis Sonntag stehen die beiden Laufenburger Altstädte ganz im Zeichen des gemeinsamen Weihnachtsmarktes. Neben einem grossen Standangebot kommt auch die Unterhaltung nicht zu kurz.

Susanne Hörth

Viel zu sehen und dabei auch immer wieder Neues zu entdecken, dafür steht die Laufenburger Altstadtweihnacht. Mehr noch als das Neue gehören jedoch das besondere Bewährte und die einzigartige Atmosphäre zu den herausragenden Eigenschaften des dreitägigen Weihnachtsmarktes. Vom kommenden Freitag bis Sonntag verwandeln sich die beiden Altstädte inklusive der alten Rheinbrücke erneut in ein stimmungsvolles Weihnachtsdorf. Das Konzept vom Zoll (Laufenplatz) auf Schweizer Seite über die Brücke hinauf bis zum Rathausplatz auf deutscher Seite hat sich laut René Leuenberger vom organisierenden Gewerbe Region Frick-Laufenburg (Geref ) seit Jahren bewährt. Das zeigt sich stets auch im grossen Publikumsaufmarsch. «Es ist ein romantisch-charmantes Erlebnis für alle. Unser Markt ist einfach toll und immer auch sehr persönlich.» Seit er Mitglied des Laufenburger Stadtrates ist – nächstes Jahr übernimmt René Leuenberger zudem das Amt des Stadtammannes – «wird mir noch mehr bewusst, welchen Wert dieser Markt für unser Stadtleben hat.» Dem «Kind Weihnachtsmarkt» müsse unbedingt Sorge getragen werden. «Die Spezialität der Altstadtweihnacht ist sicher auch das Grenzüberschreitende. Es schafft zusätzlich Atmosphäre», weiss Leuenberger. Er betont an dieser Stelle auch die gute Zusammenarbeit mit der deutschen Stadtbehörde, sie werde sehr geschätzt. Noch einfacher funktioniere das Zusammenleben auf kultureller Ebene. Hierzu zählt René Leuenberger nicht nur den grenzüberschreitenden Weihnachtsmarkt, sondern unter anderem auch die gemeinsam gelebte Fasnachtstradition oder die Kulturtage «Fliessende Grenzen» auf.

Rahmenprogramm

Wie Leuenberger gerät auch Tourist-Info-Leiterin Franziska Winter beim Laufenburger Weihnachtsmarkt ins Schwärmen. «Die festlich geschmückte Altstadt auf beiden Seiten – mit funkelnden Lichterketten und beleuchteten Tannenbäumen – schafft eine einzigartige Atmosphäre, die diesen Weihnachtsmarkt zu einem ganz besonderen Erlebnis macht und unbedingt einen Besuch wert ist.» Auf der Schweizer Seite liege der Schwerpunkt neben kulinarischen Angeboten besonders auf liebevoller Handwerkskunst, während auf der deutschen Seite vor allem das gastronomische Angebot zum Geniessen und Verweilen einlade, führt sie weiter auf.

Tourist-Info ist mitverantwortlich beim Rahmenprogramm. «Uns war es ein grosses Anliegen auch Laufenburger Gruppen die Möglichkeit zu geben, am Weihnachtsmarkt aufzutreten – trotz der Tatsache, dass keine Bühne mehr zur Verfügung steht», sagt Franziska Winter. Am Freitagabend um 19 Uhr wird das Flötenensemble der Musikschule Region Laufenburg die Begrüssungsansprachen von Stadtammann Herbert Weiss und seinem deutschen Amtskollegen Ulrich Krieger auf dem Laufenplatz musikalisch umrahmen. Am gleichen Ort wird der ebenfalls zur Musikschule gehörende Kinderchor am Sonntag um 11 Uhr auftreten. «Im Anschluss an den Auftritt erscheinen der Samichlaus und der Schmutzli und verteilen an alle anwesenden Kinder ein Säckli mit Weihnachtsnaschereien», verspricht Winter. Weiter führt sie aus, dass in diesem Jahr etwas Besonderes angeboten wird. «Während an vielen Weihnachtsmärkten Kerzen gezogen werden können, haben Besucherinnen und Besucher am Laufenburger Weihnachtsmarkt die Möglichkeit, ein kleines Bild auf Leinwand zu malen.» Dabei könne gleichzeitig gemalt und ein Getränk genossen werden. «Dieses Angebot in den Räumen der Tourist-Info dauert für die Besuchenden je eine Stunde und kann flexibel zwischen 14 und 17 Uhr besucht werden.» Zudem öffne auch die Praxis am Laufenplatz ihre Türen. Am Samstag und am Sonntag können dort Gratis-Schnupperkurse in «Feldenkrais» besucht werden.

«Der Laufenburger Weihnachtsmarkt findet kurz vor Weihnachten statt und bietet die ideale Gelegenheit, sich ein letztes Mal bewusst auf die Festtage einzustimmen. Wer noch auf der Suche nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk ist, wird hier ebenso fündig wie all jene, die dem hektischen Vorweihnachtstrubel entf liehen möchten», lädt Winter zum Besuch der Laufenburger Altstadtweihnacht ein.