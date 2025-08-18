Mozart im Saldome

Vielleicht nicht immer artig, aber zweifellos einzigartig: Wolfgang Amadeus Mozart war ein ...

Capriccio Barockorchester spielt in Rheinfelden

Das Capriccio Barockorchester spielt am Samstag, 30. August, 19.30 Uhr, ein einzigartiges Mozart-Konzert im Saldome in Rheinfelden.

Vielleicht nicht immer artig, aber zweifellos einzigartig: Wolfgang Amadeus Mozart war ein musikalisches Universalgenie, das bis zum Ende seines kurzen Lebens in sämtlichen Gattungen Werke in höchster Vollendung hinterliess. Seine künstlerische Entwicklung zeigt sich beispielhaft in seinem sinfonischen Schaffen – von der 4. Sinfonie des neunjährigen Mozart bis zur 40. und vorletzten Sinfonie in der tragischen Tonart g-Moll. Diese orchestralen Früh- und Spätwerke bilden einen stimmungsvollen Rahmen für das solistische Glanzlicht des Abends: Mozarts unvergleichliches K larinettenkonzert mit dem Solisten Francesco Spendolini.

Einzigartigkeit verspricht auch das Ambiente des aussergewöhnlichen Konzertortes in Rheinfelden: Der spektakuläre Saldome II der Schweizer Salinen ist der grösste Holz-Kuppelbau Europas. Zudem wird das Programm auch im ehrwürdigen Löwensaal in Beinwil am See sowie – ergänzt durch Arien mit der bezaubernden Sopranistin Chelsea Zurflüh – in der Tonhalle Zürich zu hören sein. (mgt)

Konzertprogramm «Mozart einzigARTIG» in Rheinfelden:

Sinfonie Nr. 4 D-Dur, KV 19,

Klarinettenkonzert A-Dur, KV 622,

Sinfonie Nr. 40 g-Moll, KV 550

www.capriccio-barock.ch