Ostertreffen der Juseso Fricktal 2026

Das alljährliche Ostertreffen für Jugendliche steht dieses Jahr unter dem ermutigenden Motto «Greif nach den Sternen». Vom 2. bis 4. April findet das regionale Jugendtreffen in Gipf-Oberfrick statt und lädt Jugendliche ab der Oberstufe zu abwechslungsreichen Tagen voller Gemeinschaft, Kreativität und neuer Impulse ein.

Organisiert wird das Ostertreffen von einer engagierten Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener, die vom Team der kirchlichen Fachstelle – Juseso Fricktal begleitet und unterstützt werden.

Osternachtsfeier als Abschluss

Im Rahmen regelmässiger Treffen entwickelte das eingespielte Leiter-Team Inhalte, die zum Mitdenken und Mitmachen einladen. Die Teilnehmenden erwartet ein vielseitiges Programm mit Spielen, Workshops und kreativen Gruppenangeboten. Dabei geht es nicht nur um Spass, sondern auch um Gemeinschaft zu erleben und um die Auseinandersetzung mit Fragen von Hoffnung, Zukunft und dem christlichen Glauben.

Ein besonderes Highlight wird die Osternachtsfeier sein, welche als krönender Abschluss des Treffens am Samstagabend, 4. April, um 21 Uhr gemeinsam mit der Gemeinde in der römisch-katholischen Pfarrkirche in Gipf-Oberfrick stattfindet und von den Jugendlichen mitgestaltet wird.

Anmeldungen sind bis zum 15. März möglich, und die Teilnahmekosten betragen 60 Franken. Das Team der Juseso Fricktal freut sich über zahlreiche Anmeldungen und darauf, gemeinsam nach den Sternen zu greifen. Informationen und Anmeldung über die Webpage www. jusesoricktal.ch oder per E-Mail an kontakt@jusesofricktal.ch. (mgt)