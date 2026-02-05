Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Motto «Greif nach den Sternen»

  05.02.2026 Gipf-Oberfrick
Eindrücke vom letztjährigen Ostertreffen in Kaiseraugst.
Eindrücke vom letztjährigen Ostertreffen in Kaiseraugst.

Ostertreffen der Juseso Fricktal 2026

Das alljährliche Ostertreffen für Jugendliche steht dieses Jahr unter dem ermutigenden Motto «Greif nach den Sternen». Vom 2. bis 4. April findet das regionale Jugendtreffen in Gipf-Oberfrick statt und lädt Jugendliche ab der ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote