Motorradfahrer bei Kollision verletzt

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 12. Mai, kurz nach 17.30 Uhr auf der A3 bei Kaiseraugst. In Richtung Zürich war der Lenker einer Triumph auf dem mittleren der drei Fahrstreifen unterwegs. Dort hatte sich im dichten Verkehr eine stockende Kolonne gebildet, was ...

Unfall auf der A3

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 12. Mai, kurz nach 17.30 Uhr auf der A3 bei Kaiseraugst. In Richtung Zürich war der Lenker einer Triumph auf dem mittleren der drei Fahrstreifen unterwegs. Dort hatte sich im dichten Verkehr eine stockende Kolonne gebildet, was einen vorausfahrenden Liefer wagen zum A bbremsen zwang. In der Folge prallte der Motorradfahrer ins Heck des Lieferwagens und stürzte schwer. Eine Ambulanz brachte den 45-Jährigen nach Basel ins Spital. Nach ersten Angaben werden seine Verletzungen als mittelschwer bezeichnet.

Am Motorrad entstand Totalschaden. Der Lieferwagen wurde leichter beschädigt. Durch den Unfall wurden die beiden Überholstreifen blockiert. Der Verkehr konnte die Unfallstelle auf dem Normalstreifen passieren. Dennoch bildete sich im Berufsverkehr Rückstau. (mgt)