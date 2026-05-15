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Motorradfahrer bei Kollision verletzt

  15.05.2026 Kaiseraugst
Der Motorradfahrer erlitt beim Unfall mittelschwere Verletzungen. Foto: zVg
Der Motorradfahrer erlitt beim Unfall mittelschwere Verletzungen. Foto: zVg

Unfall auf der A3

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 12. Mai, kurz nach 17.30 Uhr auf der A3 bei Kaiseraugst. In Richtung Zürich war der Lenker einer Triumph auf dem mittleren der drei Fahrstreifen unterwegs. Dort hatte sich im dichten Verkehr eine stockende Kolonne gebildet, was ...

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