Motorrad-Lernfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 16-Jähriger stürzte am Mittwochmittag in Stein mit seinem Motorrad. Eine Ambulanz brachte ihn schwer verletzt ins Spital.

Auf seiner 125 ccm-Maschine war der 16-Jährige am Mittwoch, 26. November 2025, um 12.45 Uhr auf der Münchwilerstrasse in Stein unterwegs. In einer Rechtskurve auf Höhe des Bauamtes stürzte er auf nasser Fahrbahn und schlitterte über die Strasse. Das Motorrad prallte in der Folge gegen einen Steinblock.

Eine Ambulanz brachte den Jugendlichen, der keine Schutzkleidung trug, ins Spital. Nach ersten Angaben erlitt er eine Schulterverletzung sowie innere Verletzungen, die eine sofortige Operation notwendig machten. Das Motorrad wurde beschädigt.

Als Unfallursache steht ein Fahrfehler im Vordergrund. Die Kantonspolizei Aargau nahm dem Jugendlichen den Lernfahrausweis vorläufig ab. Auch stellte sie das Motorrad für weitere Abklärungen vorläufig sicher.