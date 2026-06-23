Motorrad kollidierte mit Auto

Am Samstagabend kollidierten auf der Hauptstrasse in Frick ein Motorradlenker und ein Automobilist seitlich-frontal miteinander. Der 20-jährige Motorradfahrer wollte von der Hauptstrasse nach links zu einer Tankstelle abbiegen. Gleichzeitig fuhr ein 48-Jähriger mit seinem Toyota auf der ...

Am Samstagabend kollidierten auf der Hauptstrasse in Frick ein Motorradlenker und ein Automobilist seitlich-frontal miteinander. Der 20-jährige Motorradfahrer wollte von der Hauptstrasse nach links zu einer Tankstelle abbiegen. Gleichzeitig fuhr ein 48-Jähriger mit seinem Toyota auf der Hauptstrasse vom Dorfzentrum Frick kommend Richtung Dino-Kreisel. Der 20-Jährige stürzte und erlitt mittelschwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Spital transportiert.

Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Motorradlenker den Toyota übersehen haben. Bei der Unfallaufnahme wurde die Kantonspolizei von einer Patrouille der Polizei Oberes Fricktal unterstützt. (mgt)