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Motorrad kollidierte mit Auto

  23.06.2026 Frick

Am Samstagabend kollidierten auf der Hauptstrasse in Frick ein Motorradlenker und ein Automobilist seitlich-frontal miteinander. Der 20-jährige Motorradfahrer wollte von der Hauptstrasse nach links zu einer Tankstelle abbiegen. Gleichzeitig fuhr ein 48-Jähriger mit seinem Toyota auf der ...

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