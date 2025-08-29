Motiviert und engagiert wieder am Start

Nach einer erholsamen Sommerpause startet das Gesundheitsforum Rheinfelden mit frischer Energie und abwechslungsreichen Angeboten in den Herbst. Den Auftakt macht am Samstag, 20. September, eine Genusswanderung zum Thema «Einheimische Wildkräuter», die gemeinsam mit dem Natur- und ...

Nach einer erholsamen Sommerpause startet das Gesundheitsforum Rheinfelden mit frischer Energie und abwechslungsreichen Angeboten in den Herbst. Den Auftakt macht am Samstag, 20. September, eine Genusswanderung zum Thema «Einheimische Wildkräuter», die gemeinsam mit dem Natur- und Vogelschutz Rheinfelden angeboten wird. Unter der fachkundigen Leitung von Bianca Zogg, zertifizierten Fachberaterin für Selbstversorgung mit essbaren Wildpflanzen, erkunden die Teilnehmer den Rheinfelder Wald. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr bei der Bushaltestelle des Gesundheitszentrums (Spital, Riburgerstrasse). Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Ab September geht auch das Bewegungs- und Begegnungsangebot «Walk to Talk» wieder los. Jeden Montag, um 18.30 Uhr, Treffpunkt alte Rheinbrücke. Gemeinsam spazieren, frische Luft geniessen und in lockerer Atmosphäre ins Gespräch kommen – eine ideale Gelegenheit, etwas für Körper und Seele zu tun.

Am Samstag, 7. September, ist das Gesundheitsforum beim Andiamo in Rheinfelden mit einem Stand vertreten. Für alle, die gerne in gemütlicher Runde plaudern, lädt das Plaudercafé zu Kaffee, Tee und guten Gesprächen ein – jeden Donnerstag von 14 bis 17 Uhr im Bistro Salmenpark. (mgt)

www.gesundheitsforum-rhf.ch