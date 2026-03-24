Motiviert ins neue Turnjahr

Generalversammlung Frauenturnverein Oberhof

Zur 53. Generalversammlung des Frauenturnvereins Oberhof trafen sich am Mittwoch, 4. März, 16 aktive Turnerinnen auf dem Benkenhof in Oberhof. Nach einem feinen Nachtessen eröffnete die Präsidentin Anja Will den offiziellen Teil mit einem Rückblick auf gelungene Anlässe des vergangenen Vereinsjahrs. Höhepunkte nebst dem Turnen, waren das traditionelle Eierlesen an Auffahrt, die Vereinsreise nach Adelboden und die Turnshow im November.

In diesem Jahr durften gleich zwei Neumitglieder herzlich willkommen geheissen werden: Orchidee Stoffel und Jasmin Bosshard. Unter dem Traktandum Verschiedenes wurden die fleissigsten drei Turnerinnen geehrt. Sie erhielten ein kleines Präsent. Die Rangliste der besuchten Turnstunden wird jeweils mit Spannung erwartet, da alle Turnerinnen einen Sack mit Süssigkeiten, gespendet von der Leiterin Barbara Götz erhalten.

Ein grosses Dankeschön und ebenfalls ein kleines Präsent wurde den vier Leiterinnen Barbara Götz, Nicole Lenzin, Cäcilia Graber und Debby Stoffel überreicht. Der Frauenturnverein Oberhof hat das Glück, mit vier Leiterinnen ein äusserst abwechslungsreiches Turnprogramm gestalten zu können und startet motiviert in ein neues Turnerjahr. (mgt)