Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

MOSTTAG DES NATUR- UND VOGELSCHUTZVEREINS GIPF-OBERFRICK

  19.09.2025 Gipf-Oberfrick
Foto: zVg
Foto: zVg

Am 13. September führte der Naturund Vogelschutzverein Gipf-Oberfrick erstmals einen Mosttag auf der Allmend durch. Familien aus dem Dorf waren eingeladen, gemeinsam Äpfel zu sammeln und frisch zu Most zu verarbeiten. Rund 15 Bäume lieferten die Früchte für den Anlass ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote