MOSTTAG DES NATUR- UND VOGELSCHUTZVEREINS GIPF-OBERFRICK

Am 13. September führte der Naturund Vogelschutzverein Gipf-Oberfrick erstmals einen Mosttag auf der Allmend durch. Familien aus dem Dorf waren eingeladen, gemeinsam Äpfel zu sammeln und frisch zu Most zu verarbeiten. Rund 15 Bäume lieferten die Früchte für den Anlass ...

Am 13. September führte der Naturund Vogelschutzverein Gipf-Oberfrick erstmals einen Mosttag auf der Allmend durch. Familien aus dem Dorf waren eingeladen, gemeinsam Äpfel zu sammeln und frisch zu Most zu verarbeiten. Rund 15 Bäume lieferten die Früchte für den Anlass – darunter auch mehrere sogenannte Jahrgangsbäumli, die der Verein bereits vor über 20 Jahren im Dorf gepflanzt hatte. Mit grosser Begeisterung sammelten die Kinder und Teilnehmenden die Äpfel, schnitten sie in Stücke und häckselten sie, bevor sie diese mit einer Hand-Obstpresse direkt zu Saft verarbeiten und den frischen Saft in mitgebrachte Pet-Flaschen abfüllen konnten. (mgt)



