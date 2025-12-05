Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Mosnang siegt ungeschlagen

  05.12.2025 Möhlin
Die Teilnehmer des diesjährigen Möhliner Elite-Freundschaftsturniers: Schöftland, Mosnang, Möhlin, Prechtal und Liestal. Foto: zVg
Die Teilnehmer des diesjährigen Möhliner Elite-Freundschaftsturniers: Schöftland, Mosnang, Möhlin, Prechtal und Liestal. Foto: zVg

Radball: Internationales Freundschaftsturnier in Möhlin

Um bis zum Saisonstart im Januar in Übung zu bleiben, organisieren die Radballvereine gerne Freundschaftsturniere. In Möhlin kamen in diesem Jahr auch Gäste aus Deutschland, um ein Turnier auf höchstem ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote