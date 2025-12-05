Mosnang siegt ungeschlagen

Um bis zum Saisonstart im Januar in Übung zu bleiben, organisieren die Radballvereine gerne Freundschaftsturniere. In Möhlin kamen in diesem Jahr auch Gäste aus Deutschland, um ein Turnier auf höchstem ...

Radball: Internationales Freundschaftsturnier in Möhlin

Um bis zum Saisonstart im Januar in Übung zu bleiben, organisieren die Radballvereine gerne Freundschaftsturniere. In Möhlin kamen in diesem Jahr auch Gäste aus Deutschland, um ein Turnier auf höchstem internationalen Niveau auszutragen.

Am Samstag trafen sich in der Turnhalle Fuchsrain Delegationen aus Möhlin, Mosnang, Liestal, Schöftland und Prechtal, um ihre Form vereinsübergreifend einzuordnen. Den Zuschauern wurde an diesem Nachmittag spektakuläres Radball auf höchstem Niveau geboten.

Mosnang startete überzeugend ins Turnier und liess dem Heimteam, bestehend aus Tom Graf und Yosuke Degen, keine Chance. Schöftland und Liestal trennten sich nach einer umkämpften Partie 3:3 unentschieden. Prechtal konnte sich gegen Liestal behaupten, unterlag aber Mosnang ebenfalls relativ deutlich. In ihrer zweiten Partie lieferten sich Tom Graf und Yosuke Degen ein Duell auf Augenhöhe mit Schöftland, mussten sich aber schlussendlich knapp mit 6:7 geschlagen geben. Nach Turnierhälfte lagen die Möhliner punktelos auf dem letzten Zwischenrang. Liestal kam einem Punktgewinn gegen Mosnang am nächsten, mit einem 4:3-Schlussresultat. Schöftland konnte gegen Prechtal überzeugen und Möhlin sammelte mit einem Unentschieden gegen Liestal den ersten Punkt.

Nach Mosnangs viertem Sieg im vierten Spiel standen sie als Turniersieger vor Schöftland fest, dahinter war vor der letzten Partie noch alles offen. Das Heimteam durfte gegen die Deutschen aus Prechtal antreten, ein Sieg würde ihnen den dritten Platz sichern. Auch dieses Spiel fand auf einem hohen und ausgeglichenen Level statt, mit dem besseren Ende für die Fricktaler. Nach den zweimal sieben Minuten stand es 6:4 für die neu formierte Möhliner Nati-A Mannschaft, die damit das Podest komplettierte. Ein unterhaltsames, faires und spannendes Freundschaftsturnier ging sowohl organisatorisch als auch sportlich erfolgreich zu Ende. (mgt)