Moser und Wartmann sind Ehrenmitglieder

Rhein-Club Rheinfelden

Am vergangenen Freitag ist im Restaurant Löwen die 150. Generalversammlung des Rhein-Clubs Rheinfelden durchgeführt worden. Zuerst gedachte die Versammlung den im letzten Vereinsjahr verstorbenen Mitgliedern Helmut Katz und Bernhard Müller mit einer Schweigeminute. Im Jahresbericht des Präsidenten Christian Herzog wurde auf ein intensives Vereinsjahr mit dem Höhepunkt als Organisator der Aargauer Meisterschaft im Einzelwettfahren hingewiesen. Der organisatorische Erfolg sei allseits gelobt worden. Dies sei als Hauptprobe zum diesjährigen Eidgenössischen vom 4./5. Juli erfolgt.

Das Fischessen 2025 war gut besucht und konnte mit einem guten finanziellen Erfolg verbucht werden. Dies sei aber nur möglich dank Einsatz der Aktiven und vieler Helfer. Ende Jahr fand dann das traditionelle Absenden im Restaurant des FC Rheinfelden statt. Organisatoren waren Lukas Moser und Stefan Wartmann.

Der Fahrchef Bruno Negri berichtete über die Fahrsaison 2025; insbesondere über die Aargauer Meisterschaft mit dem 3. Vereinsrang und dem Kategoriensieg bei den Veteranen von Erich Lüscher mit Tagesbestzeit. Ebenfalls einen Kranz gab es für Markus Furler als 5. und Dave Schär im 6. Rang. Bei den Senioren holte Alain Erismann den 4. Rang und Christian Herzog den 6. Kranzrang.

Dank dem erfolgreichen Fischessen konnte Kassier Thomas Schmelcher gute Zahlen präsentieren. Das Budget 2026 wurde klar durchgewunken. Bei den Mutationen gab es kaum Verschiebungen. Altersmässig ist Juri Pfäff li nun Aktivmitglied. Ein Freimitglied gab überraschend seinen Austritt. Anschliessend konnte Helmut Weinberger als Tagespräsident die Wahlen durchführen. Dabei gab es keine Änderungen – was im Hinblick auf das Eidgenössische auch keinen Sinn gemacht hätte. Bei den Anträgen wurde eine Überprüfung der Fluchtwege am Fischessen gefordert – dies als Reaktion auf Crans-Montana.

Dann war die Reihe an der Ernennung der beiden neuen Ehrenmitglieder: Lukas Moser (Jungfahrleiter von 2004 bis 2007 und Fahrchef von 2008 bis 2023, diverse Jahre als Vizepräsident) und Stefan Wartmann (Kassier von 2008 bis 2010, Präsident von 2011 bis 2021, seither Vizepräsident). Sichtlich überrascht waren die beiden ob dem einstimmig mit Applaus bekundeten Vorgang. Zum Abschluss der GV wies der Präsident auf ein arbeitsreiches 2026 hin. Bei aller Arbeit solle auch der kameradschaftliche Zusammenhalt gepflegt werden. (mgt)