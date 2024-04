Cup-Schiessen Schiessverein Gansingen

Am vergangenen Samstag trafen sich die Mitglieder des Schiessvereins Gansingen zum Cup-Schiessen. Als bei der Begrüssung klar war, dass Lokalmatador und Schweizermeister Claude Chenaux nicht am Cup-Schiessen teilnehmen kann, sondern an einem ...